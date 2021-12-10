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Самарцев предупреждают: остерегайтесь аферистов, которые выманивают деньги при помощи телефонной связи

10 декабря 2021 09:32
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Самарцев предупреждают: остерегайтесь аферистов, которые выманивают деньги при помощи телефонной связи.

Помните! Органы исполнительной и законодательной власти не решают финансовые вопросы посредством звонков по телефону!

Так, в начале  декабря текущего года мошенники, используя сотовую связь, представились 59-летней безработной жительнице Самары представителями правоохранительных органов и специалистом «Госуслуг».  Мужчины сообщили, что на ее имя неизвестные лица пытаются оформить кредит.

После чего «специалисты» убедили жительницу Железнодорожного района областного центра оформить кредиты в трех различных банках и несколькими платежами перевести их на указанный мошенниками расчетный счет.

Ущерб составил 597 тысяч рублей. Заявительница с памяткой о мошенничествах ранее была ознакомлена, по месту жительства на стендах такие объявления видела, однако посчитала, что ей звонили действительно работники правоохранительных органов с целью защиты её денежных средств.

Возбуждено уголовное дело.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает: будьте предельно внимательны при общении с неизвестными посредством телефонной связи!

 

Теги: Мошенники Уголовное дело

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