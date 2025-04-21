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Самарского школьника обманули на 9000 рублей

21 апреля 2025 10:14
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Самарского школьника обманули на 9000 рублей

В дежурную часть полиции поступило заявление от законного представителя 14-летнего местного жителя.

Подросток просматривал объявления о продаже техники на популярном интернет-сервисе для размещения товаров и услуг. Его привлек телефон по низкой цене. Связавшись в мессенджере с продавцом, тот подробно описал характеристики смартфона, заверил в его подлинности и предложил быструю доставку, чем вызвал доверие у подростка. В течение дня школьник общался с мошенником, который настойчиво убеждал его в выгодности покупки. Злоумышленник требовал внести предоплату, пока действует специальное предложение и другие желающие не успели приобрести товар. Не имея собственного банковского счета, обратился за помощью к своему знакомому, у которого есть банковская карта и тот перевел деньги на указанный счёт в размере 9000 рублей. После чего «продавец» перестал выходить на связь, и школьник понял, что стал жертвой обмана, и вместе с мамой обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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