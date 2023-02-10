Самарский студент отдал кредитные деньги мошенникам

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В дневное время суток 18-летний студент в социальной сети познакомился с пользователем, который предложил молодому человеку «заработать деньги». Парень согласился, но имеющихся сбережений у него не хватало. Тогда он решил взять два микрозайма. Затем он перечислил собранные 20 тысяч рублей на продиктованный собеседником счет и стал ожидать сообщения о получении процентов с инвестиций. Через некоторое время, не получив ответа от « инвестиционного наставника», студент понял, что стал жертвой мошенника. За помощью молодой человек обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.