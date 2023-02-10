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Самарский студент отдал кредитные деньги мошенникам

10 февраля 2023 09:48
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Самарский студент отдал кредитные деньги мошенникам

В дневное время суток 18-летний студент в социальной сети познакомился с пользователем, который предложил молодому человеку «заработать деньги». Парень согласился, но имеющихся сбережений у него не хватало. Тогда он решил взять два микрозайма. Затем он перечислил собранные 20 тысяч рублей на продиктованный собеседником счет и стал ожидать сообщения о получении процентов с инвестиций. Через некоторое время, не получив ответа от « инвестиционного наставника»,  студент понял, что стал жертвой мошенника. За помощью молодой человек обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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