Самарский слесарь, пытаясь сохранить деньги, подарил мошенникам 4,2 млн рублей

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Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В Самаре слесарю одного из производственных объединений 1986г.р.

позвонил неизвестный и представился сотрудниками правоохранительных органов. Он сообщил, что мошенники пытаются оформить на него кредит. Чтобы сохранить деньги необходимо все средства перевести на указанный им «безопасный» расчетный счет. Потерпевший взял свои деньги и перевел на указанный аферистом счет более 4 000 000, после чего последний перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенника и обратилася в полицию. Возбуждено уголовное дело.