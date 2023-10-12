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Самарский преподаватель вуза отдал мошеннику почти 2,5 миллиона рублей

12 октября 2023 11:43
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Самарский преподаватель вуза отдал мошеннику почти 2,5 миллиона рублей

Жителю Самары 1956 года рождения, преподавателю одного из ведущих вузов, позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ему известно о мошеннических действиях с банковским счетом самарца. Незнакомец предложил мужчине защитить денежные средства от мошенников, установив на сотовый телефон приложение удаленного доступа. Поверив, самарец перешел по ссылке, которую прислал собеседник и установил на телефон приложение. После этого с его счета списалось почти 2,5 миллиона рублей. Мужчина обратился в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции призывают быть бдительными и не доверять незнакомцам, предлагающим защитить сбережения от посягательств мошенников. Не переходите по ссылкам и не устанавливайте на свои гаджеты никакие приложения! 

Теги: Мошенники

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