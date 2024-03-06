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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарский пенсионер хотел заработать на бирже, но отдал аферисту 1,2 млн

6 марта 2024 10:36
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Самарский пенсионер хотел заработать на бирже, но отдал аферисту 1,2 млн

В Самаре пенсионеру 1953г.р., через мессенджер поступило заманчивое предложение. Неизвестный, представившись сотрудниками биржи, пообещали ему постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из интернет - платформ.

Подавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, потерпевший взял кредит и перевел аферисту порядка 1 200 000р. после чего неизвестный перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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