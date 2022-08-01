Самарский мебельный мошенник обманул покупателей на 8 миллионов

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В Самаре в суд направлено уголовное дело в отношении 43-летнего самарского предпринимателя, обвиняемого в мошенничествах и злоупотреблении полномочиями.

В полицию за помощью обратились несколько жителей Самары, сообщив, что оформили заказ на мебель и даже перечислили предоплату продавцу, но товар так и не получили. Через некоторое время в полицию поступили аналогичные заявления от жителей других регионов.

По версии следователей, бизнесмен осуществлял розничную торговлю мебелью в одном из торговых центров Кировского района г. Самары. Он заключал договоры с клиентами, брал предоплату в полном или частичном размере, выдавал кассовые чеки об оплате, но спустя время под различными предлогами откладывал сроки поставки заказа.

Жертвами злоумышленника стали 33 человека - жители Московской, Самарской и Оренбургской областей. Общая сумма ущерба составила более 8 млн рублей. Часть причиненного ущерба — 170 000 рублей, обвиняемый возместил в ходе предварительного следствия. Следователю мужчина пояснил, что брал денежные средства от клиентов и тратил их на текущую предпринимательскую деятельность, в том числе на погашение долгов.

Ранее не судимому бизнесмену предъявлено обвинение в мошенничестве.