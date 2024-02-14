Самарский инженер потерял больше 2 млн, желая подзаработать

132

53-летнему инженеру из Самары в одном из мессенджеров написал незнакомец и предложил дополнительный заработок на инвестициях. Самарца заинтересовало предложение, и собеседник выслал ему подробную инструкцию, как делать стартовые взносы и получать с них еще больший заработок. Молодой человек вложил более 2 миллионов рублей в «прибыльное дело», но приумножить сумму или вывести свои деньги со счета ему не удалось. Поняв, что стал жертвой мошенников, он обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность и не доверять сомнительным предложениям о заработке от незнакомцев в мессенджерах и социальных сетях