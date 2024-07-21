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Самарский инженер лишился денег, переведя их на "безопасный счет"

21 июля 2024 13:29
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Самарский инженер лишился денег, переведя их на "безопасный счет"

В течение недели 55-летнему инженеру одной из компаний звонили неизвестные и сообщали, что являются сотрудниками правоохранительной организации, которые узнали о взломе его аккаунта на госуслугах. "Для того, чтобы спасти личные сбережения необходимо немедленно перевести деньги на "безопасный счет"", - убеждали собеседники жителя Самары.

Действуя по их инструкциям, мужчина перевел на указанные звонившими расчетные счета более миллиона рублей из личных накоплений. Поняв, что его обманули мошенники, мужчина обратился за помощью в полицию.  В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

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