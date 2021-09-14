Самарские росгвардейцы задержали гражданина, угнавшего «Газель» со стройматериалами

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Находясь на маршруте патрулирования в Красноглинском районе города Самары, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии заметил грузовую «Газель» с открытым бортом. Находившийся за рулем «Газели» гражданин, увидев патрульный автомобиль, начал совершать опасные маневры.

Заподозрив неладное, экипаж Росгвардии попросил его остановиться. Однако, гражданин, находившийся за рулем, эту просьбу проигнорировал. Прибавив скорость, он начал нарушать ПДД, выезжая на встречную полосу движения, через сплошную линию разметки. От резких маневров из «Газели» начали выпадать коробки.



Сотрудники Росгвардии доложили о случившемся в дежурную часть Управления и, включив проблесковые маяки, начали преследование подозрительного автомобиля. Погоня продолжалась до поселка Новосемейкино Красноярского района, где в лесном массиве автомобиль остановился, а неизвестный гражданин был задержан.



Он пояснил, что совершил тайное хищение автомобиля «Газель» со стройматериалами с территории базы. При отработке информации было установлено, что гражданин ранее судим.



На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанный гражданин был передан сотрудникам полиции. Факты угона и кражи имущества были подтверждены собственником автомобиля «Газель». По данному факту возбуждено уголовное дело.