Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре начальник управления Росгвардии принял участие в расширенном заседании ученого совета вуза
В Самаре начальник управления Росгвардии принял участие в расширенном заседании ученого совета вуза
В 2023 году в Самаре мост «Южный» и путепровод «Аврора» будут отремонтированы
В 2023 году в Самаре мост «Южный» и путепровод «Аврора» будут отремонтированы
В Самарской области увеличивается государственная поддержка сельхозкооперативов
В Самарской области увеличивается государственная поддержка сельхозкооперативов
Самарчанка избила маленькую дочь
Самарчанка избила маленькую дочь
В Самарской области сотрудники полиции и общественники провели антинаркотические мероприятия с подростками и их родителями
В Самарской области сотрудники полиции и общественники провели антинаркотические мероприятия с подростками и их родителями
Сбер усовершенствовал сервис «Автонакопление»
Сбер усовершенствовал сервис «Автонакопление»
«Единая Россия» запускает Всероссийскую акцию «Диктант ЖКХ»
«Единая Россия» запускает Всероссийскую акцию «Диктант ЖКХ»
Должник из Октябрьска выплатил алименты, чтобы беспрепятственно выезжать в Казахстан
Должник из Октябрьска выплатил алименты, чтобы беспрепятственно выезжать в Казахстан
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.21
0.35
EUR 79.57
0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Членам семей мобилизованных самарцев помогут укрепить здоровье и снять стресс
В День 150-летия Ф.И.Шаляпина возложили цветы к его барельефу на фасаде Самарской филармонии
Самарская кирха приглашает на органный концерт “Dass Vatter Unser”
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарская студентка из-за мошенника лишилась 14 000 рублей

16 февраля 2023 09:50
136
Самарская студентка из-за мошенника лишилась 14 000 рублей

Студентка колледжа с целью приобретения сотового телефона решила изучить предложения на Интернет-площадках бесплатных объявлений. В результате ее выбор пал на сотовый телефон, который продавал мужчина. Связавшись с продавцом, она договорилась о цене и способе оплаты. Собеседник в разговоре настаивал на том, чтобы оплата была произведена безналичным путем. Для этого продавец прислал потенциальной покупательнице ссылку. Пройдя по ней, девушка ввела в предлагаемой форме реквизиты своей банковской карты, в том числе CVV – код. Через несколько секунд со счета девушки списались денежные средства в размере 14 000 рублей.

После банковской операции молодая самарчанка написала продавцу по поводу сроков передачи покупки, однако тот перестал выходить на связь. Девушка поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
11 пенсионеров обманули мошенники в Тольятти
16 февраля 2023, 10:22
11 пенсионеров обманули мошенники в Тольятти
Ущерб, причиненный пострадавшим, составил свыше 2 млн рублей. Криминал
77
В Новокуйбышевске ищут жертв мошенницы
14 февраля 2023, 13:10
В Новокуйбышевске ищут жертв мошенницы
Она уже обманула пенсионерку на 50 тысяч рублей. Криминал
387
Самарчанка, желая заработать, потеряла больше двух миллионов
14 февраля 2023, 09:53
Самарчанка, желая заработать, потеряла больше двух миллионов
Будьте бдительны. Не доверяйте незнакомцам, которые пишут в мессенджерах и предлагают сомнительный заработок. Криминал
366
В центре внимания
В 2023 году в Самаре мост «Южный» и путепровод «Аврора» будут отремонтированы
16 февраля 2023  11:31
В 2023 году в Самаре мост «Южный» и путепровод «Аврора» будут отремонтированы
18
Обсудили вопросы дополнительной помощи и поддержки защитников Отечества, их родных и близких.
15 февраля 2023  21:13
«Мне важна обратная связь»: Дмитрий Азаров провел очередную встречу с родственниками военнослужащих
899
в Самаре расчистка городских территорий и вывоз снега остаются на непрерывном контроле
15 февраля 2023  13:30
В Самаре расчистка городских территорий и вывоз снега остаются на непрерывном контроле
286
Жители и гости Самары смогут посетить ярмарку фермерской продукции в центре «Мой бизнес»
15 февраля 2023  13:05
Жители и гости Самары смогут посетить ярмарку фермерской продукции в центре «Мой бизнес»
322
В Самаре планируют получить 34 трамвайных вагона
15 февраля 2023  13:01
В Самаре планируют получить 34 трамвайных вагона
312
Весь список