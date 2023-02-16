Самарская студентка из-за мошенника лишилась 14 000 рублей

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Студентка колледжа с целью приобретения сотового телефона решила изучить предложения на Интернет-площадках бесплатных объявлений. В результате ее выбор пал на сотовый телефон, который продавал мужчина. Связавшись с продавцом, она договорилась о цене и способе оплаты. Собеседник в разговоре настаивал на том, чтобы оплата была произведена безналичным путем. Для этого продавец прислал потенциальной покупательнице ссылку. Пройдя по ней, девушка ввела в предлагаемой форме реквизиты своей банковской карты, в том числе CVV – код. Через несколько секунд со счета девушки списались денежные средства в размере 14 000 рублей.

После банковской операции молодая самарчанка написала продавцу по поводу сроков передачи покупки, однако тот перестал выходить на связь. Девушка поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.