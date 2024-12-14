Самарец заказал три ёлки и не получил ни одной

231

В Самаре в полицию обратился местный житель 1992 года рождения. Мужчина сообщил, что решил порадовать семью, заказав искусственную елку на Новый год. Не найдя подходящего варианта на маркетплейсах, отец семейства стал просматривать сайты в сети Интернет, где нашел объявление о продаже елок с акцией 3 по цене 1. Посчитав это выгодным предложением, 32-летний мужчина стал оформлять заказ, чтобы потом отдать одну елку родителям, другую друзьям, а третью уже оставить себе. Введя банковские данные, заказчик стал ожидать обещанную доставку, которой так и не было. Потерпевший решил связаться с «продавцом», однако сайт, на котором самарец приобрел елки, оказался недоступен.

Потерпевший понял, что его обманули мошенники и незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.