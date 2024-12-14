Я нашел ошибку
Главные новости:
Житель Новокуйбышевска ограбил мать и бабушку
Житель Новокуйбышевска ограбил мать и бабушку
В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции помогли первокласснице добраться домой в зимний холод
В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции помогли первокласснице добраться домой в зимний холод
Финишные работы по ликвидации последствий снегопада ведутся в каждом районе Самары
Финишные работы по ликвидации последствий снегопада ведутся в каждом районе Самары
В Самаре будет разыгран региональный чемпионат по сквошу
В Самаре будет разыгран региональный чемпионат по сквошу
В Похвистневе утром на пожаре погиб человек
В Похвистневе утром на пожаре погиб человек
Россиянам рассказали о новом способе мошенничества при помощи уведомлений о посылках
Россиянам рассказали о новом способе мошенничества при помощи уведомлений о посылках
Двое погибших и пожар: в Кинельском районе произошло массовое ДТП
Двое погибших и пожар: в Кинельском районе произошло массовое ДТП
Сегодня 10 лет исполнилось самарскому отделению поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»
Сегодня 10 лет исполнилось самарскому отделению поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.43
-0.52
EUR 109.01
-1.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские региона продолжают участие в акции «Школа безопасности для пенсионеров»
С самарскими дошколятами проводят профилактические занятия по изучению ПДД
СОУНБ приглашает самарцев на музыкальную программу в преддверии Рождества
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец заказал три ёлки и не получил ни одной

14 декабря 2024 11:06
231
Самарец заказал три ёлки и не получил ни одной

В Самаре в полицию обратился местный житель 1992 года рождения. Мужчина сообщил, что решил порадовать семью, заказав искусственную елку на Новый год. Не найдя подходящего варианта на маркетплейсах, отец семейства стал просматривать сайты в сети Интернет, где нашел объявление о продаже елок с акцией 3 по цене 1. Посчитав это выгодным предложением, 32-летний мужчина стал оформлять заказ, чтобы потом отдать одну елку родителям, другую друзьям, а третью уже оставить себе. Введя банковские данные, заказчик стал ожидать обещанную доставку, которой так и не было. Потерпевший решил связаться с «продавцом», однако сайт, на котором самарец приобрел елки, оказался недоступен.  

Потерпевший понял, что его обманули мошенники и незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Россиянам рассказали о новом способе мошенничества при помощи уведомлений о посылках
14 декабря 2024, 12:12
Россиянам рассказали о новом способе мошенничества при помощи уведомлений о посылках
Якобы приходит сообщение о поступлении посылки, информацию о которой можно узнать по ссылке. Криминал
122
Женщине из Красноармейского района мошенники предложили перевести деньги на "безопасный счет"
13 декабря 2024, 12:20
Женщине из Красноармейского района мошенники предложили перевести деньги на "безопасный счет"
Она перевела злоумышленникам более 800 тысяч рублей. Криминал
340
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме по заработку в Telegram
13 декабря 2024, 09:10
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram
Мошенники, выдавая себя за сотрудников «Яндекса», предлагают легкий заработок. Криминал
281
В центре внимания
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
13 декабря 2024  14:03
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
478
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах № 6, 41, 47, 51
13 декабря 2024  13:43
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах №6, 41, 47, 51
556
На трассах Самарской области сняли ограничения, введенные в снегопад
13 декабря 2024  13:06
На трассах Самарской области сняли ограничения, введенные в снегопад
408
В ночную смену на ликвидацию снегопада на улицы было задействовано 170 единиц техники.
13 декабря 2024  11:15
В ночную смену на ликвидацию снегопада на улицы было задействовано 170 единиц техники.
378
В Самаре стартовал Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
13 декабря 2024  10:15
В Самаре стартовал Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
380
Весь список