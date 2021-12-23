Самарец взял автомобиль приятеля в аренду и продал его

77

На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова поступило благодарственное письмо, в котором житель Самары выразил признательность сотрудникам отдела уголовного розыска ОП №2 городского Управления МВД России.

Рассказывая об обстоятельствах произошедшего, автор письма пояснил, что в октябре текущего года к нему обратился за помощью знакомый. Мужчина попросил заявителя сдать автомобиль «Hyundai Elantra», стоимостью 800 тысяч рублей, ему в аренду. Надеясь на порядочность друга, хозяин иномарки не стал заключать письменный договор с приятелем. Некоторое время оплата исправно поступала, но позже платежи прекратились и арендатор под разными предлогами отказывался общаться с арендодателем. Подобное поведение насторожило мужчину, и он обратился за помощью в полицию.

В ходе проверки по поступившему заявлению сотрудники уголовного розыска выяснили, что в сети Интернет размещено объявление о продаже автомобиля, схожего по приметам с транспортным средством заявителя. Сотрудники полиции выехали по указанному в сообщении адресу и обнаружили разыскиваемый автомобиль на территории Куйбышевского района в одном из автосалонов.

Оперуполномоченные уголовного розыска изучили документы и установили личность мужчины, сдавшего транспортное средство в салон на реализацию. Им оказался 35-летний ранее судимый за мошенничество, присвоение и растрату в особо крупном размере житель ул. Аэродромной областного центра – тот самый «хороший знакомый» 51-летнего заявителя. Полицейские установили места возможного нахождения подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района Следственного управления УМВД России по г. Самаре в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество совершенное в крупном размере). В ходе расследования автомобиль изъят и возвращен законному владельцу.

Потерпевший не остался равнодушным к слаженной и оперативной работе сотрудников полиции и написал на имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова письмо, в котором выразил признательность сотрудникам отдела уголовного розыска ОП№2 Управления МВД России по г. Самаре.