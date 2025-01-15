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Самарец вместо брокерской компании связался с мошенниками

15 января 2025 11:45
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Самарец вместо брокерской компании связался с мошенниками

В январе текущего года 37-летний житель Самары обратился в полицию с заявлением о мошеннических действиях. Гражданин рассказал, что в декабре прошлого года ему поступил звонок от «брокерской компании» с предложением хорошего дохода. Заключив договор с «наставником», потерпевший, следуя его указаниям, установил некое приложение и внес стартовый капитал. Спустя неделю он смог вывести небольшую «прибыль», что убедило его в реальности заработка.

После этого заявитель пополнял счет на крупные суммы для увеличения дохода. Все финансовые операции отражались в личном кабинете.

После ряда пополнений и нескольких звонков сотрудник «брокерской фирмы» перестал выходить на связь. Потерпевшему так и не удалось вернуть более полутора миллиона рублей.

 

Теги: Мошенники

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