Самарец вместо брокерской компании связался с мошенниками

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В январе текущего года 37-летний житель Самары обратился в полицию с заявлением о мошеннических действиях. Гражданин рассказал, что в декабре прошлого года ему поступил звонок от «брокерской компании» с предложением хорошего дохода. Заключив договор с «наставником», потерпевший, следуя его указаниям, установил некое приложение и внес стартовый капитал. Спустя неделю он смог вывести небольшую «прибыль», что убедило его в реальности заработка.

После этого заявитель пополнял счет на крупные суммы для увеличения дохода. Все финансовые операции отражались в личном кабинете.

После ряда пополнений и нескольких звонков сотрудник «брокерской фирмы» перестал выходить на связь. Потерпевшему так и не удалось вернуть более полутора миллиона рублей.