Самарец украл деньги жителей Подмосковья и Коми

Сотрудники полиции Самарской области предупреждают об опасной мошеннической схеме, связанной с незаконным перемещением денежных средств. Злоумышленники целенаправленно ищут людей, которых можно вовлечь в преступную цепочку, предлагая им материальное вознаграждение за перевод денег между счетами. Эти деньги, как правило, похищены у других граждан или организаций. Человек, который соглашается выступить посредником, фактически становится соучастником преступления: его счёт используется для запутывания следов и легализации незаконно полученных средств.

Так, одному из жителей Самары специализированным следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий СУ Управления МВД России по городу Самаре предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное с банковского счета).

В апреле текущего года с разницей в несколько дней в полицию за помощью обратились двое мужчин: один в Московской области, второй – в Республике Коми.

Потерпевшим поступили сообщения от имени банка о начислении бонусных баллов в преддверии дня рождения. Для активации баллов требовалось перейти по приложенной ссылке, после чего мошенники получили доступ к банковским приложениям и в течение одного дня похитили накопления: у 51-летнего жителя Московской области – более 80 000 рублей, у второго потерпевшего – около 50 000 рублей.

В ходе оперативно‑разыскных мероприятий установлено, что житель Самары 2001 года рождения стал возможным соучастником мошеннической схемы. Молодой человек откликнулся на интернет‑объявление о «лёгком заработке» и получил от злоумышленников телефон с предустановленным банковским приложением. С его помощью он осуществлял снятие похищенных с взломанных счетов потерпевших наличных через банкоматы для передачи мошенникам. Во время одной из таких операций мужчину задержали самарские оперативники.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и полностью возместил ущерб пострадавшим.

В настоящее время уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.