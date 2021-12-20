Самарец ударил приятеля ножом и ушел

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В полицию областного центра поступило сообщение о том, что в одной из квартир в Ташкентском переулке мужчина нанес ножевое ранение одному из местных жителей и скрылся.

Спустя 10 минут в ходе обследования прилегающей к дому местности сотрудники полиции обнаружили и задержали предполагаемого подозреваемого, после чего доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный не стал отрицать своей причастности к совершению преступления.

Как выяснили полицейские, подозреваемый 1960 года рождения и 50-летний потерпевший распивали спиртные напитки. Между ними произошел конфликт, в ходе которого гость схватил со стола кухонный нож и ударил приятеля, после чего вышел из квартиры. Раненый мужчина сообщил о случившемся соседям.

По данным сотрудников органов внутренних дел, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и причастность к незаконному обороту наркотиков.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.