Самарец, убивший своего знакомого во время пьяной драки, предстанет перед судом

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Ленинским межрайонным следственным отделом Самары завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за тяжкое преступление 37-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР СО, в сентябре 2023 года обвиняемый распивал спиртные напитки в квартире у своего 40-летнего знакомого в Самаре. В какой-то момент между ними произошла ссора на почве ревности, в ходе которой злоумышленник нанес своему оппоненту не менее 30 ударов руками и ногами по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевший сокнчался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.