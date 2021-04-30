Самарец пытался "решить" вопросы с судебным приставом за 100 тысяч

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Деньги предназначались за возврат подлежащего аресту автомобиля, списание штрафов и окончание исполнительного производства без уплаты обязательных платежей.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г.Самаре задержали подозреваемого в даче незаконного денежного вознаграждения должностному лицу.

Как следует из материалов уголовного дела, житель областного центра предложил судебному приставу-исполнителю 100 000 рублей за возврат подлежащего аресту автомобиля, списание штрафов и окончание исполнительного производства без уплаты обязательных платежей. Оперативники задержали подозреваемого – мужчину 1974 года рождения, у дома на улице Красноармейская при передаче денег должностному лицу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации «Дача взятки». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми ле, сообщает облМВД.