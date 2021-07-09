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Житель Приволжского района задолжал своей 6-летней дочери 270 тысяч рублей

9 июля 2021 09:33
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Житель Приволжского района задолжал своей 6-летней дочери 270 тысяч рублей

За уклонение от уплаты алиментов судебные приставы возбудили в отношении него уголовное дело.

Житель Приволжского района Самарской области обязан выплачивать ежемесячно алименты на содержание своей дочери в размере 1/4 части всех видов доходов. Однако от исполнения своих родительских обязательств мужчина на протяжении долгого времени уклонялся. В результате долг перед дочерью составил 270 тысяч рублей. 

    В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем отделения судебных приставов Приволжского района Самарской области мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1. КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». После того как должник отбыл административное наказание в виде обязательных работ, он перечислил в счет погашения задолженности 1 300 рублей, с целью избежания привлечения к уголовной ответственности.

Однако в связи с тем, что мужчина никаких попыток к погашению задолженности ранее не предпринимал, в жизни ребенка не участвовал и не оказывал дочери материальной поддержки, а также в связи с несоразмерностью поступившей суммы с суммой общей задолженности, судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительного производства возбудил в отношении алиментщика уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Теперь, если должник полностью не погасит задолженность, его может ожидать наказание вплоть до лишения свободы сроком до 1 года.

 

Теги: алименты судебные приставы уголовное дело

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