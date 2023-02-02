Самарец повелся на левый заработок на бирже и отдал миллион мошеннику

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Жителю Самары 1981 года рождения, работающему водителем в одной из медицинских компаний, позвонил неизвестный и, представившись сотрудником крупной компании, предложил заработать путем ставок на бирже. Однако незнакомец пояснил, что для начала нужно внести первый взнос и назвал счет, на который следует перевести деньги. Доверившись, самарец перевел по указанному счету 1 миллион 17 тысяч рублей. После того, как собеседник перестал выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в полицию.