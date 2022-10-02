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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец похитил жидкости для электронных испарителей и электронные сигареты на 105 тысяч рублей

2 октября 2022 11:27
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Самарец похитил жидкости для электронных испарителей и электронные сигареты на 105 тысяч рублей

В ходе следствия установлено, что мужчина  в ночное время путем отжатия пластиковой двери незаконно проник в помещение одного из торговых павильонов в Ленинском районе областного центра, откуда похитил жидкости для электронных испарителей и электронные сигареты на общую сумму свыше 105 тысяч рублей.

Сотрудники полиции на месте происшествия опросили потерпевшего индивидуального предпринимателя, провели осмотр, изъяли записи с камер видеонаблюдения, просмотрев которые предположили, что преступление мог совершить ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель Советского района областного центра. Оперуполномоченные уголовного розыска ОП № 5 Управления МВД России по г. Самаре установили места возможного нахождения подозреваемого и в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали его. При личном досмотре задержанного и обследовании его местожительства в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью, заявил о согласии с предъявленным обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Судья Ленинского районного суда г. Самары доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Молодому человеку, с учетом  неотбытой части наказания по предыдущему приговору суда назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Кража

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