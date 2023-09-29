Самарец на Ново-Садовой до смерти избил собутыльника

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В дежурную часть отдела полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации гражданина 1981 года рождения в бессознательном состоянии. Для выяснения деталей случившегося в лечебное учреждение, а также на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

Полицейские опросили медиков и очевидцев, провели осмотр места происшествия, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, медицинские документы и восстановили последовательность событий: в вечернее время суток, около жилого дома, расположенного на ул. Ново-Садовая, четверо местных жителей распивали алкогольные напитки. У 42-летнего потерпевшего произошел конфликт с одним из участников застолья. Когда словесная перепалка переросла в драку, ранее судимый за имущественное преступление мужчина 1996 года рождения нанес потерпевшему руками, ногами и деревянной палкой многочисленные удары по телу и голове, после чего ушел в неизвестном направлении. Очевидцы вызвали пострадавшему скорую медицинскую помощь и помогли его госпитализировать.

Оперуполномоченные провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, установили личность, места возможного нахождения и задержали злоумышленника, который признал свою вину в совершении противоправного деяния. Потерпевший от полученных травм скончался .

По данному факту в отношении задержанного следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ. Злоумышленник арестован.