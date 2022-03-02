Самарец мошенничал с арендой автомобилей

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Установлено 15 эпизодов противоправной деятельности задержанного. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба превышает 2 миллиона рублей.

В течение 2020-2021 г.г. в отделы полиции Самары поступали заявления от собственников автомобилей различных марок. Все заявители давали аналогичные пояснения: они размещали объявления о сдаче в аренду транспортных средств в сети Интернет, после чего с ними встречался и заключал договор уроженец одного из соседних государств. Некоторое время он исправно вносил арендную плату, но позже переставал выходить на связь.

Следственным управлением УМВД России по г. Самаре по указанным выше заявлениям возбуждено 15 уголовных дел по признакам преступлений предусмотренных ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», в подразделения полиции направлены поручения о производстве отдельных оперативно-разыскных мероприятий.

В ходе расследования сотрудники полиции изучили документы о движении денежных средств, по ним установили личность злоумышленника. Затем выяснили возможные места его нахождения. В результате оперативно-разыскных и технических мероприятий подозреваемый в совершении преступления 35-летний мужчина – таксист, житель областного центра задержан сотрудниками отдела по расследованию имущественных преступлений УУР ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориального Управления.

Задержанный допрошен следователем в качестве подозреваемого, возбужденные уголовные дела соединены в одно производство.

Как пояснил мужчина, он встречался с арендодателями на территории Кировского, Советского и Октябрьского районов областного центра, заключал договора и забирал транспортные средства. Автотранспорт – как иномарки, так и автомобили отечественного производства – перепродавал по заниженной цене в разные регионы России и сдавал в субаренду жителям Самары.

Полицейскими установлено 15 эпизодов противоправной деятельности фигуранта. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба превышает 2 миллиона рублей. Полицейские установили места нахождения похищенного автотранспорта, выехали в служебные командировки в республику Татарстан, Ульяновскую область, а также Краснодарский и Ставропольский край, обнаружили и изъяли большую часть транспортных средств. Автомобили вернули законным владельцам. В настоящее время принимаются меры к розыску и изъятию остального похищенного.

По ходатайству органа следствия Октябрьским районным судом города Самары подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.