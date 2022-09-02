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Самарец лишился велосипеда, оставив его в подъезде

2 сентября 2022 10:29
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Самарец лишился велосипеда, оставив его в подъезде

В дежурную часть отдела полиции №5 Управления МВД России по г. Самаре обратился мужчина 1986 года рождения, проживающий в одном из домов на ул. Арцыбушевской. Заявитель рассказал, что обнаружил пропажу  велосипеда стоимостью 25 000 рублей, который хранился  в подъезде дома на 9 этаже. 

Спустя 30 минут после получения ориентировки, при патрулировании Ленинского района, сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре обратили внимание на мужчину, который передвигался на велосипеде, схожем по приметам с разыскиваемым. В ходе общения объяснить, кому принадлежит транспортное средство, велосипедист не смог. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным сотрудников полиции, задержанный – ранее судимый за совершение кражи, грабежа и мошенничества 29-летний безработный житель Самары. Мужчина признал вину в совершении хищения из подъезда и пояснил, что планировал перепродать чужое имущество, а вырученные деньги потратить на собственные нужды. Велосипед изъяли, в скором времени он вернётся к законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают: подъезды не являются безопасным местом для хранения двухколесного транспорта. Именно оттуда их нередко и похищают. Тонкие тросы и замки являются лишь временной помехой для воров. Полицейские обращают внимание: владельцам двухколесных транспортных средств необходимо делать фото своего велосипеда и обязательно зафиксировать его цвет, модель и заводской номер. В случае пропажи велосипеда при подаче заявления в полицию эта информация облегчит поиски утраченного имущества.

 

Теги: Кража

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