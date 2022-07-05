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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец лишился сбережений при попытке продать декоративную мебель

5 июля 2022 10:59
173
Самарец лишился сбережений при попытке продать декоративную мебель

Мужчина 1986 года рождения, работающий столяром, решил продать мебель, которую изготавливает собственными руками.

Для этого он выставил фото изделий на сайте бесплатных объявлений. Через несколько дней с продавцом связался мужчина, который выразил желание приобрести деревянный столик. «Покупатель» сразу прислал ссылку для безопасной сделки, предусмотренную условиями сайта. Доверчивый мужчина-продавец не проверил адрес и перешел по ссылке, ввел данные своей банковской карты, после чего с его счета списались 14 300 рублей. Тогда он понял, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Как предполагают полицейские «безопасная ссылка» отличалась от сформированной сайтом. Самарские полицейские призывают: не переходите по ссылкам в сети Интернет. Предложите свой порядок действий при сделке, возьмите оформление доставки на себя.

Никому не передавайте информацию, размещенную на обратной стороне вашей банковской карты, а также коды, которые приходят Вам на мобильное устройство в смс-сообщениях.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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