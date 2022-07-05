Самарец лишился сбережений при попытке продать декоративную мебель

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Мужчина 1986 года рождения, работающий столяром, решил продать мебель, которую изготавливает собственными руками.

Для этого он выставил фото изделий на сайте бесплатных объявлений. Через несколько дней с продавцом связался мужчина, который выразил желание приобрести деревянный столик. «Покупатель» сразу прислал ссылку для безопасной сделки, предусмотренную условиями сайта. Доверчивый мужчина-продавец не проверил адрес и перешел по ссылке, ввел данные своей банковской карты, после чего с его счета списались 14 300 рублей. Тогда он понял, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Как предполагают полицейские «безопасная ссылка» отличалась от сформированной сайтом. Самарские полицейские призывают: не переходите по ссылкам в сети Интернет. Предложите свой порядок действий при сделке, возьмите оформление доставки на себя.

Никому не передавайте информацию, размещенную на обратной стороне вашей банковской карты, а также коды, которые приходят Вам на мобильное устройство в смс-сообщениях.