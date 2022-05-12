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Самарец хранил героин в кармане куртки

12 мая 2022 13:53
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Самарец хранил героин в кармане куртки

38-летний житель Самары получил информацию о местонахождении наркотика через Интернет. Проследовав по известному ему адресу - улица Каховская, возле одного из домов он нашел «закладку» и спрятал запрещенное вещество в карман куртки, где и хранил его пока не был задержан сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОП №1 Управления МВД России по г. Самаре. При личном досмотре в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Все изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Результаты исследования показали, что изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой 3,20 граммов, что соответствует крупному размеру.

Вину в приобретении и хранении наркотического средства житель Самары признал полностью. По данным сотрудников полиции, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков.

 Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.

Теги: Стоп Наркотик Уголовное дело

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