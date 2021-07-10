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Самарец хотел выпить с друзьями, и ограбил магазин

10 июля 2021 11:07
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Самарец хотел выпить с друзьями, и ограбил магазин

В Самаре завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на открытое хищение товара из магазинаи.  Преступление произошло в торговой точке, расположенной на проспекте Кирова. Скрыться с похищенным посетителю не удалось: работники магазина выбежали на улицу и выхватили из его рук похищенный товар. Злоумышленник, воспользовавшись суматохой, смог убежать от преследователей. О произошедшем представители организации сообщили в полицию.

По словам работников магазина, мужчина обладал приметной внешностью – у него были рыжие волосы. Через несколько часов экипаж полка ППС задержал подозреваемого на ул. Стара-Загоре областного центра.

Самарец пояснил, что в тот вечер находился на территории Промышленного района. В одну из торговых точек зашёл для покупки спиртного с целью дальнейшего распития в кругу своих друзей. Когда продавец озвучил сумму покупки, он понял, что денежных средств на оплату не хватает, поэтому решил похитить алкогольные напитки. 

Ранее не судимому и безработному самарцу 1993 года рождения было предъявлено обвинение, теперь его судьбу решит суд, сообщает облМВД.

Теги: грабеж магазин уголовное дело

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