Самарец хотел сменить СИМ карту и подарил мошенникам 2,8 млн рублей

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В Самаре молодому человеку 2002г.р. посредством сотовой связи и через мессенджеры поступило сообщение от якобы оператора одной из телефонных компаний. Неизвестный сообщил мужчине, что у него истекает срок использования договора на номер телефона и необходимо продлить пользовательское соглашение. Учитывая, что на СИМ-карте телефона хранилось много необходимой информации мужчина согласился продлить договор и спросил неизвестного в каком салоне связи можно это сделать.

Звонивший порекомендовал не тратить время и сделать все онлайн по телефону. Когда потерпевшему пришел код с якобы подтверждением продления договора, он сообщил его звонившему. В результате у потерпевшего со счета было списано порядка 2 800 000р. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.