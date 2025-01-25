Самарец хотел обновить резюме, а лишился денег

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В начале января самарец, работающий ландшафтным дизайнером решил обновить свое резюме, для чего воспользовался услугами специалиста. Выбрав по отзывам на сайте подходящую кандидатуру, 33-летний житель Губернии списался с ним в чате мессенджера. Обсудив основные моменты в составлении резюме, неизвестный предложил ему не только помощь в оформлении, но и сразу сообщил, что есть возможность получения нового проекта. Заинтересовавшись выгодными условиями, дизайнер перешел по предложенной ссылке якобы для ознакомления с компанией заказчика, как на его телефон через несколько минут произошла установка стороннего приложения.

Пока мужчина пытался его удалить, с его банковского счета произошло списание более 30 тысяч рублей. Осознав, что перешел по вредоносной ссылке и стал жертвой мошенников, он незамедлительно обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.