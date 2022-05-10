Самарчанку осудили за причастность к незаконному обороту наркотиков

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Сотрудники ППСП, находясь на маршруте патрулирования в Куйбышевском районе областного центра около 19:30 обратили внимание на девушку, которая громко выражалась нецензурной бранью, чем нарушала общественный порядок.

Сотрудники полиции доставили нарушительницу в ближайший отдел полиции для составления административного протокола. Во время общения с полицейскими 30-летняя местная жительница заметно нервничала, в связи с чем было принято решение досмотреть ее.

В ходе досмотра в присутствии понятых девушка добровольно выдала сверток, перемотанный изолентой, который находился в кармане джинсов. В свертке было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета.

Изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам вещество является производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой 1,21 грамма, что законодатель относит к крупному размеру.

По словам задержанной, запрещенное вещество она приобрела накануне в Интернете, заказала и оплатила безналичным переводом, и впоследствии забрала наркотик в тайнике-«закладке».

По данным сотрудников полиции, ранее к уголовной ответственности девушка не привлекалась.

Суд признал девушку виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.