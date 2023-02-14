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Самарчанка, желая заработать, потеряла больше двух миллионов

14 февраля 2023 09:53
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Самарчанка, желая заработать, потеряла больше двух миллионов

Будьте бдительны. Не доверяйте незнакомцам, которые пишут в мессенджерах и предлагают сомнительный заработок.


Жительнице Самары 1984 года рождения - сотруднице фармацевтической компании - в одном из мессенджеров написал незнакомец и предложил дополнительный заработок. Для того, чтобы получить прибыль, нужно было вложить стартовый капитал. Женщина, поверив собеседнику, перечислила на указанный им счет 2 миллиона 268 тысяч рублей. После того, как незнакомец перестал отвечать на сообщения, самарчанка поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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