Самарчанка, желая заработать, потеряла больше двух миллионов

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Будьте бдительны. Не доверяйте незнакомцам, которые пишут в мессенджерах и предлагают сомнительный заработок.



Жительнице Самары 1984 года рождения - сотруднице фармацевтической компании - в одном из мессенджеров написал незнакомец и предложил дополнительный заработок. Для того, чтобы получить прибыль, нужно было вложить стартовый капитал. Женщина, поверив собеседнику, перечислила на указанный им счет 2 миллиона 268 тысяч рублей. После того, как незнакомец перестал отвечать на сообщения, самарчанка поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.