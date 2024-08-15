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Самарчанка за сутки перевела мошенникам более 1,5 млн рублей

15 августа 2024 11:18
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Самарчанка за сутки перевела мошенникам более 1,5 млн рублей

Жительнице Промышленного района начали поступать настойчивые звонки на сотовый телефон. Женщина взяла трубку и ответила на незнакомый московский номер. Мужской голос довольно убедительно произнес, что является персональным менеджером ее сотового оператора и сообщил, что срок использования сим-карты подходит к концу.

Чтобы не остаться без связи в неподходящий момент он предложил ей продлить договор на оказания услуг. Она попросила подсказать ей адрес ближайшего салона оператора, но незнакомец настоятельно рекомендовал не тратить драгоценное время и провести процедуру переоформления договора прямо сейчас. Для этого жительнице областной столицы требовалось всего лишь зайти в приложение Госуслуг и сверить личные данные, которые указаны в документах. Следуя инструкции и не подозревая, что общается с мошенником, самарчанка сообщила свои персональные данные и продиктовала код из смс, с помощью которого неизвестный списал с ее счета более 1,5 млн рублей. Получив сообщение о списании средств в гораздо большей сумме с ее банковского счета, чем требовалось для оплаты продления услуг связи, она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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