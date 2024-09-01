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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарчанка решила заказать букет цветов для своего сына ко Дню знаний и отдала мошеннику миллион

1 сентября 2024 11:56
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Самарчанка решила заказать букет цветов для своего сына ко Дню знаний и отдала мошеннику миллион

В полицию города Самара обратилась 34-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Она пояснила, что решила заказать букет цветов для своего сына ко Дню знаний. Не найдя ничего, что бы ей могло понравится, женщина наткнулась на ссылку, в которой предоставлялись роскошные букеты по подозрительно низкой стоимости. Списавшись с «продавцом», потерпевшей пояснили, что цветы выращиваются в собственных теплицах, и компания не тратится на экспорт растений. Женщина поверила злоумышленникам и оформила предзаказ, перейдя по ссылке, высланной ей мошенниками, и ввела все данные своей банковской карты. Через непродолжительное время потерпевшая заметила списание со своего счета более миллиона рублей, которые та копила для обустройства квартиры. Самарчанка поняла, что ее обманули мошенники и незамедлительно обратилась в полицию за помощью. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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