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Самарчанка, работающая поваром, лишилась около миллиона

14 января 2024 10:38
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Самарчанка, работающая поваром, лишилась около миллиона

В дежурную часть отдела полиции г. Самары по факту дистанционного мошенничества обратилась 35-летняя местная жительница, работающая поваром в одном из кафе города.

Женщина сообщила, что ей на номер телефона позвонил неизвестный из банковского учреждения. Под предлогом защиты денежных средств и их перевода на безопасный счет, он убедил её взять кредит и перечислить более 900 тысяч рублей на обозначенный номер банковской карты.

Работница общепита, доверившись "сотруднику банка", поспешила в микрокредитную организацию, где оформила кредит на указанную сумму.

После перечисления денежных средств звонивший перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции рекомендуют никогда не терять бдительности. При поступлении подобных звонков необходимо прервать разговор и обратиться в службу банка.

Теги: Мошенники

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