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Самарчанка приняла мошенника за подругу и лишилась полумиллиона

7 декабря 2024 13:14
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Самарчанка приняла мошенника за подругу и лишилась полумиллиона

В Самаре кондитеру столовой 1960г.р. поступило сообщение в мессенджере от якобы её подруги. Она сообщила, что к ней приехал продавец автомашины, объявление о продаже, которой она прочитала на одной из торговых интернет площадок. Она сторговалось с продавцом, но захотела ещё приобрести комплект зимних покрышек, но у неё не хватает 10 000 р. Женщина даже не подумала о ом, что ее подруга никогда не водила машину, но перечислила подруге указанную сумму. Через некоторое время «подруга» вновь прислала сообщение, где написала, что хочет вернуть долг, переводом на банковскую карту. Женщина продиктовала цифры и вскоре обнаружила списание денежных средств в размере более чем 500 000 р.. Только после этого она сообразила позвонить подруге, но она сказала, что денег не занимала. Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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