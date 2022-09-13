Самарчанка потеряла телефон и лишилась денег с карты

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В полицию за помощью обратилась жительница г. Самара 1997 года рождения. Девушка рассказала, что по пути на работу потеряла сотовый телефон. Со слов потерпевшей, выходя в утреннее время из дома, смартфон она положила в карман куртки, а придя на работу, обнаружила его пропажу. Более того, через некоторое время с карты, которая была привязана к номеру телефона, пропали денежные средства в размере 5000 рублей. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 6000 рублей. По данному факту ОД ОП № 2 было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ и п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Полицейские подробно опросили потерпевшую, изучили выписку по расчетному счёту заявительницы и установили личность владелицы карты, на которую переводились деньги. Женщина во время общения с полицейскими рассказала, что знакомая перечислила ей 1 300 рублей, попросив их обналичить, и предоставила сведения о местонахождении приятельницы. Предполагаемую злоумышленницу задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанная ранее судимая местная жительница 1983 года рождения призналась в содеянном и пояснила, что утром находилась на улице Вольской в Промышленном районе. Возле остановки общественного транспорта она заметила лежащий на земле сотовый телефон. Мобильное устройство не было оснащено функцией блокировки, и к нему подключен мобильный банк. Женщина перевела 1 300 рублей с помощью услуги «мобильный банк» на счет своей знакомой, которая впоследствии передала ей наличные деньги. Также злоумышленница оплатила покупку в сети Интернет на сумму в одну тысячу рублей и обналичила 2700 рублей, обратившись за помощью к случайному прохожему, которому она перевела указанную сумму, а также перепродала найденный сотовый телефон за 1 000 рублей. Денежные средства она потратила на свои нужды.

Собранные сотрудниками отдела полиции №2 Управления МВД России по г. Самаре доказательства суд признал достаточными для вынесения фигурантке обвинительного приговора. Женщине по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Часть причиненного ущерба – 4 000 рублей она возместила. Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции рекомендуют устанавливать надежные пароли для блокировки сотового телефона, чтобы установленные на нем платежные программы не стали источником легкого дохода злоумышленников.