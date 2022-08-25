Самарчанка перевела лже-кондитеру деньги, а тот, получив их, перестал выходить на связь

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В Самаре завершено расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего жителя областного центра в совершении мошенничества посредством сети Интернет. Мужчину задержали на территории областного центра сотрудники отдела уголовного розыска городского Управления МВД России.

Как установили полицейские, в конце 2021 года житель г. Самары разместил в группе одной из социальных сетей объявление об изготовлении и продаже тортов на заказ. Через несколько дней на предложение откликнулась женщина. По договоренности с продавцом она перевела предоплату на указанный им счёт в размере 2000 рублей. Через несколько дней «кондитер» сообщил, что требуется перечислить оставшуюся сумму – 2 500 рублей. Но даже на этом переводы денежных средств не закончились: лже-продавец предложил покупательнице перевести 500 рублей в фонд помощи детям, указав, что сам передаст деньги адресату. Он снова указал счёт банковской карты, на который клиентка перечислила вторую выплату в размере 3 000 рублей. Однако в обозначенные сроки продавец не доставил товар и перестал выходить на связь.

Вину в совершении мошеннических действий мужчина признал полностью и рассказал, что для получения денежных средств использовал свою банковскую карту. Перечисленные деньги потратил на собственные нужды. Причиненный ущерб мужчина возместил частично в размере 500 рублей.

В настоящее время ранее не судимому мужчине из г. Самары предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Материалы уголовного дела вместе с обвинительным актом направлены в прокуратуру г. Самары.

Сотрудники полиции напоминают, что зачастую именно беспечность, невнимательность, излишняя доверчивость потерпевших становятся основными причинами подобных преступлений.

Что бы не стать жертвой преступления, необходимо соблюдать внимательность и осторожность в общении с незнакомыми и малознакомыми лицами, в том числе посредством сети Интернет.