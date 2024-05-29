Самарчанка отдала телефонному мошеннику 1 млн рублей

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В полицию обратилась местная жительница Самары 1962 года рождения и сообщила, что накануне ей поступило несколько телефонных звонков от якобы сотрудника правоохранительных органов, который утверждал, что он пресек незаконный перевод денежных средств с ее счетов и оформление договора купли-продажи, принадлежащей ей квартиры, однако злоумышленники продолжают свою незаконную деятельность и что бы их остановить необходимо оперативно предоставить персональные данные.

Женщина по телефону продиктовала неизвестному паспортные данные, реквизиты банковской карты. После передачи данных, произошло списание денежных средств с ее счета. Также, звонивший потребовал спасти наличность хранившуюся в квартире и самарчанка в подъезде своего дома передала неизвестному свои сбережения. Таким образом, мошенники завладели денежными средствами на общую сумму свыше 1 000 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.