Самарчанка отдала мошеннику 250 тысяч рублей за ремонт квартиры

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Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по городу Самаре завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя – директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении мошенничества.

Следствием установлено, что 27-летняя жительница областного центра в одной из социальных сетей нашла объявление об оказании услуг по ремонту квартир. Она позвонила по указанному номеру телефона и договорилась о встрече. В назначенное время директор ООО приехал к клиентке и ее мужу, определил перечень работ, после чего сообщил стоимость заказа. Хозяйка квартиры согласились на предложенные условия и после заключения договора передали работнику почти 250 тысяч рублей.

Потерпевшая пояснила, сначала бригада работала без нареканий, но в ходе очередной контрольной встречи заказчики увидели, что ванна имеет повреждения, которых изначально не было. О повреждении заказчики известили директора ООО и потребовали заменить сантехнику. Мужчина согласился выполнить требование семейной пары. После этого специалист стал откладывать сроки исполнения договоренности, а через некоторое время и вовсе перестал выходить на связь. Не получив обещанного, заказчики поняла, что стали жертвой обмана и обратились в полицию.

Установив личность и местонахождение злоумышленника, сотрудники полиции задержали его на территории областного центра. Он рассказал, что ванну клиентов отдал одному из работников в счет оплаты труда. Мужчина не выполнил условия договоренности с клиентами, так как не располагал денежными средствами.

Ранее неоднократно судимому, в том числе за причастность к незаконному обороту наркотиков и совершению грабежа, жителю Самары предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Причиненный потерпевшим ущерб в размере почти 20 тысяч рублей обвиняемый не возместил.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.