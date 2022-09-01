Самарчанка оформила заказ стройматериалов на сайте-двойнике и лишилась порядка 50 тыс. рублей

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В полицию за помощью обратилась 56-летняя жительница Самары, которая стала жертвой кибермошенничества. Женщина рассказала, что решила заказать строительный материал через сеть Интернет. Сама того не подозревая, она зашла на сайт-двойник магазина, выбрала подходящие газобетонные блоки, строительный клей и цокольное перекрытие. Оформив заказ, консультант отправил невнимательной клиентке номер счета, на который она перевела 49 тысяч рублей. Спустя некоторое время, когда товар так и не пришел, женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции информируют - если вы решились купить товар онлайн, поищите информацию о продавце в сети Интернет. Не доверяйте виртуальному собеседнику, особенно если его аккаунт недавно создан. Не перечисляйте деньги, не убедившись в благонадежности продавца.