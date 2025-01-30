Самарчанка надеялась получить подарок, а потеряла более 6 тысяч рублей

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Жительница областной столицы, работающая специалистом по подбору персонала одной из консалтинговых компаний, решила в выходные посмотреть новинки кинопроката. Изучив предложенные поисковиком варианты, она воспользовалась чат-ботом в одном из мессенджеров, который составляет список рекомендованных новинок по предпочтениям пользователя.

Когда она ввела необходимые данные, неожиданно высветилось оповещение, что она стала сотым пользователем бота и ей гарантирован подарок в виде промокода на месячную подписку на сервис кино-новинок. Обрадовавшись, 50-летняя женщина, ввела необходимые данные по предложенной ссылке для получения промокода, но вместо числовой комбинации на ее мобильное устройство произошла установка вредоносного программного обеспечения, которое за считанные минуты проникло в ее банковское приложение и произвело списание более 6000 тысяч рублей.

Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина незамедлительно обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.