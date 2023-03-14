Самарчанка мошенничала при получении выплат

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Суд постановил возместить причиненный областному бюджету ущерб в размере 634 тысяч рублей.

Из материалов, собранных сотрудниками полиции, следует, что 27-летняя жительница Кировского района областного центра подала заявление в государственное казенное учреждение для выплат в связи с рождением третьего и последующего ребенка. При подаче документов заявительница предупреждалась соц. работниками об ответственности за предоставление недостоверных сведений, однако все равно преступила закон.

Полицейские установили, что для получения необходимых документов женщина, предварительно сделав медицинский аборт, предоставила ложные сведения о рождении ею третьего ребенка в ОЗАГС Кировского района областного центра.

На основе поданных документов в период с июня 2018 года по апрель 2022 года безработная, имеющая на иждивении двух несовершеннолетних детей, получала денежные выплаты, причинив ущерб бюджету Самарской области на сумму порядка 634 тысяч рублей.

Как пояснила заместитель начальника отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Ленинского района, следственного управления Управления МВД России по г. Самаре подполковник юстиции Лилия Валиулина: женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, совершенное в крупном размере). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Судья Ленинского районного суда г. Самары доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигурантке обвинительного приговора. Преступнице назначено наказание в виде в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу.