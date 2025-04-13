Самарчанка лишилась почти 2,3 млн рублей, поверив звонку "школьного завуча"

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В Самаре произошло крупное мошенничество с участием 46-летней женщины-HR специалиста из одной из местных компаний. Аферисты использовали классическую схему социального инжиниринга с несколькими этапами обмана.

Всё началось с звонка от мошенницы, которая выдавала себя за завуча в школе детей жертвы. Представившись школьным работником, злоумышленница убедила женщину предоставить данные для входа в личный кабинет на портале Госуслуг, сославшись на необходимость регистрации в разделе «Моя школа».

Получив доступ к аккаунту на Госуслугах, мошенники продолжили свою комбинацию. Следующим этапом стали звонки от людей, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они ввели женщину в заблуждение, сообщив о том, что её денежные средства находятся под угрозой и якобы переводятся мошенниками для финансирования преступной деятельности.

Для «спасения» денег лже-правоохранители предложили перевести средства на якобы безопасные счета. Более того, чтобы усилить доверие жертвы, они даже организовали вызов такси для поездки в банк. Под диктовку мошенников женщина совершила переводы через различные банкоматы Самары.

В результате этой многоходовой аферы жительница Самары лишилась внушительной суммы в 2 286 000 рублей. После обращения пострадавшей в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело, и в настоящее время ведётся активный розыск причастных к преступлению лиц.