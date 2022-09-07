Руководитель ПАО из Самары перевел мошенникам более 1,5 миллионов рублей

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В полицию мужчина обратился лишь тогда, когда не дождался ответа от лже-банкиров.

На мобильный телефон руководителя отдела в сфере теплоснабжения поступил звонок от неизвестного. Звонивший представился работником финансовой организации и сообщил, что в настоящее время злоумышленники пытаются похитить сбережения с банковского счёта клиента. Чтобы «спасти» деньги необходимо перевести их на безопасный счет. Поверив незнакомцу, мужчина 1979 года рождения выполнил указания и перевел 1 695 000 рублей на продиктованные звонившими счета. После перевода денег лже-сотрудник прекратил разговор и больше на звонки не отвечал. Поняв, что стал жертвой мошенника, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.