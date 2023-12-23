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Россиян предупредили о «новогодней» уловке мошенников

23 декабря 2023 14:36
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Россиян предупредили о «новогодней» уловке мошенников

Кибермошенники активизируются с приходом новогодних праздников — одной из ключевых техник обмана в этот период становится рассылка поддельных писем якобы от служб доставки, рассказал РИА Новости директор направления кибербезопасности «EdgeЦентр» Артем Избаенков.

«С приходом январских праздников активность кибермошенников заметно возрастает. Одна из их ключевых техник обмана — использование поддельной информации о доставке. Так, мошенники могут обмануть пользователей, используя электронную почту, похожую на официальные адреса служб доставки», — сказал Избаенков.

По его словам, злоумышленники часто используют «технику страха», чтобы пользователь перешел по ссылке или открыл вложение. К примеру, в письме указывается, что посылка будет возвращена обратно, если он немедленно не совершит те или иные действия. В реальности службы доставки, как правило, совершают две или три попытки доставить до получателя его посылку, прежде чем вернуть ее в пункт отправки.

Эксперт советует всегда проверять адрес, с которого пришло письмо. Часто мошенники используют адреса, которые на первый взгляд кажутся официальными, но если присмотреться, можно заметить опечатки или другие ошибки, выдающие обман. Если в письме есть что-то подозрительное, лучше перепроверять информацию на официальном сайте службы доставки или звонить по контактным данным, где поможет служба поддержки.

«Как правило, официальные службы доставки не просят делиться личной информацией или проводить оплату напрямую через электронное письмо. Если в письме вам предлагают ввести пароль от вашего аккаунта, номер кредитной карты или другую конфиденциальную информацию, скорее всего, это попытка мошенничества. В случае сомнений лучше и безопаснее связаться со службой поддержки доставки и уточнить информацию», — добавил эксперт.

Теги: Мошенники

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