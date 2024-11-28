Россиян предупредили о мошеннической схеме с дипфейками перед «чёрной пятницей»

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В преддверии «чёрной пятницы» мошенники стали всё чаще использовать схему с рассылкой со взломанных аккаунтов в Telegram видео- и аудиодипфейков с якобы предложениями выгодных скидок, рассказал начальник отдела по кибербезопасности «Кода безопасности» Алексей Коробченко.

По его словам, мошенники взламывают как обычных пользователей, так и популярные Telegram-каналы и рассылают контактам ссылки на фейковые сайты известных брендов.

«Свои сообщения мошенники сопровождают дипфейк-видео и аудио, которые должны убедить пользователей в их легитимности», — подчеркнул эксперт.

При этом фейковая страница может отличаться от настоящего сайта бренда лишь нюансами.

«Например, мошенники могут не попасть в традиционную цветовую гамму бренда или использовать неактуальную информацию в других разделах сайта», — цитирует Коробченко РИА Новости.

Сам переход по ссылке на фейковый сайт, как правило, не опасен, если не вводить там свои личные данные, хотя иногда на таком сайте может автоматически начаться загрузка вредоносного программного обеспечения, отмечает эксперт.

«Иногда мошенники проводят дополнительную подготовку: не просто создают фейковые сайты и делают рассылку, а взламывают базу данных бренда, под который собираются мимикрировать, или покупают уже утекшие базы данных», — предупреждает он.

Это позволяет мошенникам рассылать более персонализированные предложения клиентам конкретного бренда.

В связи с этим в «Коде безопасности» призвали россиян к бдительности во избежание утечки персональных данных и финансовых средств.

Ранее эксперты дали советы россиянам, на что обращать внимание, чтобы не попасться на уловки мошенников в «чёрную пятницу».