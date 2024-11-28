Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиян предупредили о мошеннической схеме с дипфейками перед «чёрной пятницей»
Россиян предупредили о мошеннической схеме с дипфейками перед «чёрной пятницей»
Сызранские ППСники задержали магазинного вора
Сызранские ППСники задержали магазинного вора
Самарцы назвали самые желанные подарки на Новый год
Самарцы назвали самые желанные подарки на Новый год
В Самаре вынесен приговор организатору наркопритона
В Самаре вынесен приговор организатору наркопритона
У россиян осталось пять дней на уплату имущественных налогов
У россиян осталось пять дней на уплату имущественных налогов
Водителям напомнили напомнил о штрафах зимой на дорогах
Водителям напомнили напомнил о штрафах зимой на дорогах
Нехватку автобусов №75 в Самаре объяснили дефицитом водителей
Нехватку автобусов №75 в Самаре объяснили дефицитом водителей
В министерстве культуры региона состоялись публичные слушания по проекту бюджета министерства на 2025 год
В министерстве культуры региона состоялись публичные слушания по проекту бюджета министерства на 2025 год
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 108.01
2.95
EUR 113.09
2.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
В самарской "ЗИМ Галерее" пройдет открытая лекция о шедеврах закавказского модернизма
Открытие выставки «Город/Деревня: маршрут построен» состоится в Музее-галерее «Заварка»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Россиян предупредили о мошеннической схеме с дипфейками перед «чёрной пятницей»

28 ноября 2024 09:55
40
Россиян предупредили о мошеннической схеме с дипфейками перед «чёрной пятницей»

В преддверии «чёрной пятницы» мошенники стали всё чаще использовать схему с рассылкой со взломанных аккаунтов в Telegram видео- и аудиодипфейков с якобы предложениями выгодных скидок, рассказал начальник отдела по кибербезопасности «Кода безопасности» Алексей Коробченко.

По его словам, мошенники взламывают как обычных пользователей, так и популярные Telegram-каналы и рассылают контактам ссылки на фейковые сайты известных брендов.

«Свои сообщения мошенники сопровождают дипфейк-видео и аудио, которые должны убедить пользователей в их легитимности», — подчеркнул эксперт.

При этом фейковая страница может отличаться от настоящего сайта бренда лишь нюансами.

«Например, мошенники могут не попасть в традиционную цветовую гамму бренда или использовать неактуальную информацию в других разделах сайта», — цитирует Коробченко РИА Новости.

Сам переход по ссылке на фейковый сайт, как правило, не опасен, если не вводить там свои личные данные, хотя иногда на таком сайте может автоматически начаться загрузка вредоносного программного обеспечения, отмечает эксперт.

«Иногда мошенники проводят дополнительную подготовку: не просто создают фейковые сайты и делают рассылку, а взламывают базу данных бренда, под который собираются мимикрировать, или покупают уже утекшие базы данных», — предупреждает он.

Это позволяет мошенникам рассылать более персонализированные предложения клиентам конкретного бренда.

В связи с этим в «Коде безопасности» призвали россиян к бдительности во избежание утечки персональных данных и финансовых средств.

Ранее эксперты дали советы россиянам, на что обращать внимание, чтобы не попасться на уловки мошенников в «чёрную пятницу».

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Молодой самарец отдал мошеннику деньги, которые откладывал на ипотеку
27 ноября 2024, 12:24
Молодой самарец отдал мошеннику деньги, которые откладывал на ипотеку
Он наткнулся на рекламу, в которой предлагали быстрый заработок путем написания отзывов различным отелям. Криминал
1193
Девушка из Новокуйбышевска вместо фотосессии отдала деньги мошеннику
26 ноября 2024, 16:34
Девушка из Новокуйбышевска вместо фотосессии отдала деньги мошеннику
В назначенный день съемки злоумышленник не вышел на связь, а контакт его был заблокирован. Криминал
470
58-летний житель Тольятти хотел выбраться из долговой ямы, но встретил мошенников
25 ноября 2024, 10:56
58-летний житель Тольятти хотел выбраться из долговой ямы, но встретил мошенников
Ему позвонил неизвестный, который представился банковским работником. Криминал
595
В центре внимания
Коммунальным службам Самары разъяснили ответственность за ненадлежащее содержание территорий
27 ноября 2024  17:49
Коммунальным службам Самары разъяснили ответственность за ненадлежащее содержание территорий
386
В РФС прокомментировали заявления главы Самарской области о коррупции в футболе
26 ноября 2024  22:01
В РФС прокомментировали заявления главы Самарской области о коррупции в футболе
664
Губернатор Вячеслав Федорищев и глава РЭО Денис Буцаев обсудили инфраструктурные проекты по обращению с отходами в Самарской области
26 ноября 2024  21:35
Губернатор Вячеслав Федорищев и глава РЭО Денис Буцаев обсудили инфраструктурные проекты по обращению с отходами в Самарской области
2126
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с врио министра управления финансами региона Ольгой Собещанской
26 ноября 2024  19:58
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с врио министра управления финансами региона Ольгой Собещанской
477
В Самаре прошел первый муниципальный Форум экспортеров
26 ноября 2024  19:23
В Самаре прошел первый муниципальный Форум экспортеров
612
Весь список