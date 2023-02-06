Ранее судимый житель с. Кошки пытался угнать автомобиль

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Находясь в здании Кошкинского районного суда и производя проверку работы системы видеонаблюдения, судебный пристав по ОУПДС заметил, как некий гражданин осматривает припаркованную на территории, прилегающей к суду, машину. После осмотра он произвел какие-то манипуляции и проник внутрь автомобиля.

Предположив, что действия мужчины имеют противоправный характер, судебный пристав по ОУПДС направился к транспортному средству, чтобы выяснить причину подозрительного поведения. Подойдя к автомобилю и открыв водительскую дверь, сотрудник Службы увидел, что находящийся внутри гражданин пытается завести транспортное средство путем соединения проводов под рулевой консолью. На вопрос судебного пристава по ОУПДС мужчина признался, что автомобиль не его, а он просто решил на нем покататься.

Сотрудник Службы потребовал от мужчины выйти из транспортного средства и предупредил о применении физической силы, в случае его отказа сделать это добровольно. Мужчина чужой автомобиль не покинул. В результате судебным приставом по ОУПДС в отношении гражданина была применена физическая сила и надеты наручники.

Мужчина был передан прибывшим на место сотрудникам полиции.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области напоминает, что судебный приставов по ОУПДС является должностным лицом, в обязанности которого входит предупреждение и пресечение противоправных действий.