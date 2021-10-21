Ранее судимый житель Новокуйбышевска ограбил пенсионерку

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Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Новокуйбышевске, получил ориентировку на преступника. Мужчина украл сотовый телефон, принадлежащий местной жительнице 1947 года рождения. Средство связи было похищено в подъезде дома, в котором проживает потерпевшая.

Некоторое время спустя возле одного из домов на улице Строителей стражи правопорядка заметили мужчину, подходящего по приметам под описание разыскиваемого. Патрульные задержали жителя Новокуйбышевска 1988 года рождения. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за умышленное причинение среднего вреда здоровью.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии передали задержанного для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава, преступления предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».