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Пытаясь не стать жертвой преступников, пенсионерка в Самаре стала жертвой афериста

31 октября 2023 11:26
147
Пытаясь не стать жертвой преступников, пенсионерка в Самаре стала жертвой афериста

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи. 

В Самаре местной жительнице, 1943г.р. поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником одного из банков. Он сообщил женщине что в одном из банков на неё оформлена заявка на кредит. И для того, чтобы деньги не были перечислены другому лицу ей необходимо взять кредит и перевести всю сумму на указанный им расчетный счет. В результате женщина взяла три кредита и перечислила мошеннику деньги на общую сумму более 1 100 000р. Когда пенсионерка поняла, что стала жертвой афериста, то обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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