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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

При покупке кофемашины самарец перечислил мошенникам 38 692 рублей

2 декабря 2022 10:20
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При покупке кофемашины самарец перечислил мошенникам 38 692 рублей

47-летнего директора одного из обществ с ограниченной ответственностью заинтересовало объявление в социальной сети о продаже кофемашины. Находясь у себя дома, мужчина созвонился с продавцом, который заверил  о доставке товара через курьера, после поступления за него оплаты.

Используя мобильное приложение, потерпевший осуществил перевод 38 692 рублей со своего расчетного счета на указанную продавцом банковскую карту.

Через два дня, не дождавшись курьера и не сумев связаться с продавцом, который отключил телефон и удалил аккаунт из соцсети, мужчина понял, что его обманули мошенники и обратился в полицию.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению личности и местонахождения злоумышленника.

Полицейские напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности при совершении покупок в сети Интернет. Внимательно и осторожно подходите к выбору способа оплаты. Ни в коем случае не переводите всю сумму за покупаемый товар. В целях безопасности и сохранности денежных средств стоит совершать сделку купли-продажи после получения товара на руки и официального оформления сделки.

Полицейские также напоминают, чтобы не стать жертвой мошенников при совершении покупок в сети Интернет, необходимо внимательно изучать текст объявления, не передавать свои личные данные (паспорт, банковские карты), изучить профиль продавца и совершенные им сделки, не переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях.

Теги: Мошенники

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